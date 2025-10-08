Уголовное дело возбудили после убийства архитектора Супоницкого в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели известного петербургского архитектора Александра Супоницкого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, сосед застрелил Супоницкого из карабина у лифта, когда тот провожал дочь в школу. После этого нападавший совершил самоубийство. Дело квалифицировано как убийство, совершенное с особой жестокостью.

Обстоятельства преступления и мотивы убийцы устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

Ранее сообщалось, что убийцей оказался бывший вице-президент строительного холдинга Константин Козырев.