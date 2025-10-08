Сеть отелей «Мартон», принадлежащая Марченко, использовалась для проституции

© Вечерняя Москва

Сеть отелей «Мартон», принадлежащая предпринимателю Андрею Марченко, который является компаньоном бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, использовалась для незаконного предоставления интимных услуг.

Об этом в среду, 8 октября, сообщили из зала Останкинского суда, где рассматривается дело об изъятии имущества Момотова.

— Сеть отелей «Мартон» связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение, — сказал представитель Генпрокуратуры, выступая в суде. Его цитирует ТАСС.

Марченко арестовали 30 сентября по делу об особо крупном мошенничестве. Это произошло в день, когда Генпрокуратура направила иск об изъятии имущества у экс-судьи Виктора Момотова. Ведомство намерено конфисковать у него более 100 объектов недвижимости. Суд наложил арест на имущество Момотова, а также его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Кроме того, Марченко оказался фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Его арестовали за мошенничество по делу бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Однако Марченко инкриминируют еще уклонение от уплаты налогов, дезертирство и дачу взятки.