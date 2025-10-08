СК рассмотрел версию похищения в связи с исчезновением семьи под Красноярском

После исчезновения супругов Усольцевых с ребенком в тайге Партизанского района следователи отработали несколько криминальных версий случившегося.

Как рассказали "РГ" в региональном главке Следственного комитета, сыщики рассматривали, в частности, версии похищения и убийства.

"Они не подтверждаются", - заявили в СК.

Еще одна гипотеза, обсуждаемая в СМИ, - тайный отъезд семьи Усольцевых в другую страну. Супруги с дочерью якобы могли давно выйти из леса, не сообщив никому о своем местопребывании, чтобы скрыться от неких деловых партнеров за границей.

Однако правоохранители еще несколько дней назад проинформировали, что после исчезновения Усольцевы не выезжали за пределы региона каким-либо общественным транспортом.

Можно допустить, что семья выехала из Красноярского края на частном автомобиле, но такое предположение не могло остаться вне поля зрения сыщиков. Между тем на вопрос "РГ" о том, рассылались ли в другие регионы ориентировки на членов семьи, в Следственном комитете ответили отрицательно.