Мужчина открыл огонь около кафе в Москве после ссоры с работающей там девушкой

Житель Подмосковья устроил стрельбу возле кафе на Туристской улице в столице. Правонарушителя задержали, он объяснил, что совершил этот поступок из-за ссоры с сотрудницей заведения.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В полицию от гражданки поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, возле кафе на Туристской улице. Также в отдел полиции обратился владелец заведения, который рассказал, что неизвестный произвел несколько выстрелов в окна, после чего скрылся на автомобиле, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемого задержали на Планерной улице. Полицейские допросили мужчину, который объяснил причину своего поведения. В результате стрельбы никто из сотрудников и посетителей кафе не пострадал. В отношении жителя Подмосковья возбудили уголовное дело. Мужчину отправили под домашний арест.

Ранее СК завершил расследование дела в отношении фигуранта, который открыл огонь по людям в ресторане на Веневской улице. Злоумышленник произвел не менее десяти выстрелов по посетителям и охранникам. Он сделал это из-за личной неприязни. Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд.