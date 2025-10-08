В Новосибирске арестовали подростка за похищение 13-летнего мальчика

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 17-летнего подростка, который организовал похищение школьника. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами, находясь вблизи футбольного поля на территории школы в Ленинском районе города, угрожал 13-летнему потерпевшему. Затем мальчика насильно посадили в автомобиль и отвезли в другой микрорайон, где избили его. Ребенку потребовалась медицинская помощь.