Раскрыты данные о стрелявшем в российского архитектора

Появились подробности о мужчине, стрелявшем в архитектора Александра Супоницкого из Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным издания, речь о бывшем топ-менеджере некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константине Козыреве. Он занимал должность заместителя директора по финансам, но затем был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Ему скоро должно было исполниться 50 лет.

Из открытых источников следует, что Козырев был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Ранее сообщалось, что сосед жестоко расправился с Супоницким прямо на глазах у его дочери-школьницы утром 8 октября в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице. Архитектор повел дочь в школу, возле лифта на третьем этаже их остановил вооруженный карабином мужчина. Он поставил отца с девочкой на колени, а затем пустил архитектору пулю в затылок. Ребенка стрелок не тронул, и она убежала домой.

Чуть позже из квартиры этажом ниже пошел черный дым, пожарные оперативно потушили огонь. В сгоревшей квартире был найден хозяин без признаков жизни. По предварительным данным, произошел суицид.

Выяснилось, что между мужчинами был конфликт. Возбуждено уголовное дело, место преступления осматривают следователи.

Супоницкий был членом Союза архитекторов СССР, его компания спроектировала станцию метро Горьковская, торговые центры и разрабатывала концепцию делового центра «Лахта».