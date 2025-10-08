Появились подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

В Красноярском крае продолжаются круглосуточные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом в среду, 8 октября, сообщает Kras Mash.

К операции привлечены 350 человек, включая 17 альпинистов с необходимым снаряжением. Для поиска используются карты местности, а также современные средства наблюдения.

Кинологи с собаками обследуют территорию, волонтеры задействуют квадрокоптеры. По данным карт, удалось обнаружить «костер последней надежды», где могли греться пропавшие супруги и их дочь, передает Telegram-канал.

Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.

Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Волонтер поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Некоторые считают, что шансов найти живыми членов семьи почти не осталось — на месте поисков выпал снег, а ночью температура уже опускается до минус пяти градусов.