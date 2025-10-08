Омичку осудили за избиение 11-месячного сына

Кормиловский районный суд Омской области огласил приговор 19-летней матери, жестоко избившей своего маленького ребенка.

О произошедшем стало известно из сообщения из больницы, куда был доставлен пострадавший мальчик. Врачи диагностировали у 11-месячного малыша переломы ребер и травмы внутренних органов. Выяснилось, что тяжкие телесные повреждения ему причинила родная мать.

По данным следствия, 19-летняя жительница села Юрьево вышла из себя после того, как ее маленький сын открыл печку и испачкался в золе. Она нанесла мальчику несколько ударов ногой по телу. В отношении матери СК возбудил уголовные дела о неисполнении родительских обязанностей и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Ранее молодая женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей", - сообщает прокуратура Омской области.

Суд признал ее виновной в содеянном и приговорил к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Пострадавший малыш передан под опеку родной бабушке, врачам удалось восстановить здоровье ребенка.