Силовики пресекли схему с незаконным подключением к газу 100 домов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленников, которые придумали схему с незаконным подключением к газовой сети более 100 частных домов в Москве.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 8 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Организаторов криминальной схемы с несанкционированной врезкой в газопровод задержали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с сотрудниками из Юго-Западного округа столицы и регионального Управления ФСБ России, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Под подозрение правоохранителей попали председатель правления товарищества собственников недвижимости и его заместитель. Вместе они подключили к сети газоснабжения свыше 100 частных домов. Их действия принесли многомиллионный ущерб.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело и предъявили им обвинение. Обоих фигурантов отправили в СИЗО.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал жителей поселка Ленинкент за то, что они произвели незаконную врезку в газовую трубу. В результате их действий к газу были незаконно подключены более 20 частных домов. Позднее нарушение устранили.