Параплан сбросил бомбы на буддистском фестивале в Мьянме

Во время буддистского фестиваля в Мьянме из-за взрыва бомб погибли более 40 человек, среди которых есть и дети. Об этом сообщает газета Metro.

Как известно, сотни людей собрались в Мьянме в городке Чаунг-У в округе Сагайн, чтобы принять участие в фестивале полнолуния, совмещенного с демонстрацией против хунты. Именно тогда организаторы фестиваля заметили параплан, летящий в центр толпы и успели предупредить присутствующих. Примерно треть толпы к моменту первых взрывов бомб успела разбежаться. В результате, погибли по меньшей мере 40 человек, еще 80 ранены.

