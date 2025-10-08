В элитном жилом комплексе «Царская столица» в центре Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство известного архитектора Александра Супоницкого, спроектировавшего современный вид станции метро «Горьковская». Мужчину застрелили на глазах у его 10-летней дочери. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Трагедия разыгралась утром, когда архитектор собирался отвезти дочь в школу. У лифта их поджидал вооруженный мужчина. Угрожая оружием, он заставил отца и ребенка встать на колени, после чего выстрелил Супоницкому в затылок.

Убийца не тронул девочку и скрылся. Позже в квартире этажом ниже начался пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили там тело стрелка — по предварительным данным, он покончил с собой.

Россиянка заказала киллера для мужа за рекордно низкую сумму

Известно, что 50-летний убийца использовал зарегистрированный на себя карабин. По одной из версий, которая сейчас проверяется, он мог быть бывшим военным, а на преступление пошел из-за конфликта с архитектором. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.