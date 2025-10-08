Схвачен агент Киева, подорвавший машину военного в Подмосковье

В московском регионе задержан агент украинских спецслужб, который подорвал автомобиль российского военнослужащего в Наро-Фоминске. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 24-летний гражданин России был арестован по статье о теракте.

© Московский Комсомолец

Операция проводилась совместно с МВД. По данным ведомства, молодой человек действовал по прямому указанию своего куратора из Украины.

«Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства», — говорится в сообщении.

Одно из них он заложил в тайник на территории Москвы, а второе «использовал для подрыва в г. Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации».

Сейчас задержанный заключен под стражу. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Террористический акт», но следствие продолжается. Проверяется причастность агента к другим преступлениям, в частности, к государственной измене и незаконному изготовлению взрывчатки. Если его вина будет доказана по совокупности статей, ему может грозить пожизненное лишение свободы.