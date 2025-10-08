Двое детей выпали из окон квартир на востоке столицы

Двое малолетних детей 7 октября выпали из окон квартир домов, расположенных в одном округе на востоке Москвы. Первый инцидент произошел на Открытом шоссе, а другая ситуация — на Большой Черкизовской улице.

Об этом в среду, 8 октября, сообщил «МК».

— Первый случай произошел во вторник в 10:20 на Открытом шоссе. Из окна пятого этажа выпал годовалый мальчик, — говорится в материале.

Идентичная ситуация произошла спустя почти час на Большой Черкизовской улице. Там из окна выпал ребенок в возрасте двух лет. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Ранее малолетний ребенок выпал из окна квартиры дома, расположенного на улице Удальцова. Девочку оперативно доставили в больницу, где за ее жизнь боролись врачи. Однако позднее стало известно, что она погибла. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.