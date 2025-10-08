СК завершил расследование дела главного кадровика Минобороны Кузнецова

Представители Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки в размере 80 миллионов рублей от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна.

Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Мартиросян — в даче взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ; ч. 5 ст. 291 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранителей, бизнесмен подкупил экс-кадровика МО РФ и передал ему во владение земельный участок, а также одно строение в Краснодарском крае. В общей сложности стоимость этих активов превышает 80 миллионов рублей. Взамен Кузнецов пообещал предпринимателю, что у того не возникнет пробел с заключением госконтрактов и договоров на оказание услуг гостиницами, которыми владеет бизнесмен.

Кроме того, силовики провели обыски у бывшего сотрудника Министерства обороны. Дома у Кузнецова нашли предметы роскоши, включая коллекционные часы и монеты из золота. Стоимость имущества оценили более чем в 260 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении передали гособвинителю для дальнейшего направления в суд.

В начале октября столичный суд вынес приговор экс-главному научному сотруднику ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Евгению Долгову. Его признали виновным в получении взяток и отправили за решетку на шесть лет.