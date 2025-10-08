СК завершил расследование о взятке в отношении главного кадровика МО Кузнецова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Мартиросян - в даче взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ; ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По данным следствия, в 2021-2022 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от Мартиросяна в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению госконтрактов и договоров на оказание услуг гостиницами предпринимателя. Общая стоимость имущества, переданного Кузнецову в качестве взятки, составляет более чем 80 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что в ходе обысков по местам проживания и регистрации фигуранта обнаружены и изъяты наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, также арестованы средства на счетах обвиняемого. Общая сумма указанного имущества составляет более чем 260 млн рублей.