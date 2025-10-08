Раскрыты подробности о жертвах при обстреле ФОК в Белгородской области

Молодая учительница погибла в результате удара по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области. Согласно информации издания SHOT, 25-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

© Московский Комсомолец

Педагог занималась преподаванием литературы и русского языка в общеобразовательной школе поселка Маслова Пристань. В момент совершения обстрела учительница направлялась на рабочее место, однако к началу занятий так и не появилась.

Уточняется, что учебное заведение располагается в нескольких минутах ходьбы от подвергшегося удару спортивного комплекса.

В текущем году погибшая вступила в брак. Мать погибшей подтвердила, что полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и медицинская помощь не смогла предотвратить летальный исход.