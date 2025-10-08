Машина взорвалась на юго-западе Москвы

Автомобиль взорвался в гараже на улице Обручева, начался пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет в своем Telegram-канале Москва 24.

По словам очевидцев, автомобиль взорвался и загорелся, на место едут пожарные.

На кадрах, приведенных изданием, над гаражами, расположенными рядом с многоэтажными жилыми домами, поднимается черный дым.

Напомним, что ранее автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе. В результате инцидента погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

В Москве люди на черной иномарке устроили мощный взрыв

Правоохранительные органы в рамках расследования взрыва задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, который приобрел машину и установил в ней самодельную бомбу. Он заявил, что «взрыв был произведен дистанционно куратором Вадимом».