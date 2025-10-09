Экс-замначальника ГИБДД по Челябинску арестовали по делу о получении взяток

Суд арестовал на два месяца бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Олега Жиляева, который подозревается в превышении полномочий и получении взяток. Об этом сообщило СУ СК РФ по Челябинской области во «ВКонтакте».

Жиляев был задержан в среду сотрудниками ФСБ и СК.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Под стражей он пробудет минимум до 8 декабря.

По данным следствия, учредитель фирмы «Капиталстрой» Ромик Варданян передал бывшему сотруднику ГИБДД 100 тонн асфальтного покрытия стоимостью 500 тысяч рублей. За вознаграждение Жиляев с января 2024 года покровительствовал предпринимателю. Он не привлекал транспорт компании к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также согласовывал документы по установке дорожных знаков во время дорожно-строительных работ.