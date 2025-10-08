В Таиланде российского туриста укусил опасный клоп «ласковый убийца»

В Таиланде российского туриста укусил так называемый «ласковый убийца» — трехатомовый клоп, известный своими укусами в области рта и глаз. Медики отметили, что такие клопы встречаются в основном в американских тропиках, Мексике и Центральной Америке, а в Таиланде они появляются крайне редко. Об этом сообщает Shot.

Эксперты объяснили, что основная опасность клопа не в укусе, а в переносе паразитов, вызывающих болезнь Шагаса. Это серьезная инфекция, которая поражает сердце и другие органы, а признаки заражения могут проявляться через две недели после укуса.

Медики уточнили, что симптомы болезни могут быть разнообразными — от лихорадки до поражения мозга и сердца с летальным исходом. У части инфицированных признаки заражения могут появляться даже через десять–тридцать лет после укуса.

В местном тайском госпитале туристу объяснили, что сдавать анализы не обязательно, и отпустили его домой, передает Telegram-канал.

