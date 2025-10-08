Дело генерала Кузнецова о взятках направили в прокуратуру

Уголовное дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направили в прокуратуру. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

© Газета.Ru

"Уголовное дело [Кузнецова и Мартиросяна] направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет обвинил Кузнецова в получении взятки от Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн.

Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года. 9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.