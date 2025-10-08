Мошенники создали финансовую пирамиду под видом схемы выигрыша в лотерею

Мошенники вовлекают россиян в финансовую пирамиду, предлагая купить схему гарантированного выигрыша в лотерее. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники рассылают электронные письма со ссылкой на Telegram-канал, где якобы содержится секретная методика выигрыша.

© Газета.Ru

Однако доступ к каналу платный. После оплаты жертва обнаруживает, что схемы выигрыша не существует. Вместо этого пользователю предлагают зарабатывать, перепродавая доступ к этому же каналу другим людям, что является классической схемой финансовой пирамиды. 7 октября МВД сообщило, что в России выявили новый вид мошенничества, при котором злоумышленники, выдавая себя за сотрудников штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении.

По данным ведомства, под видом уточнения данных и заполнения документов мошенники пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую служебную информацию.