В ряде городов ЛНР пропал свет
В Луганской народной республике (ЛНР) в ряде городов пропал свет, об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«Системный сбой привел к отключению электричества в ряде городов республики. Специалисты проводят восстановительные работы», — заявили власти.
Правительство ЛНР пообещало возобновить подачу электроэнергии в течение нескольких часов, в настоящее время ведется поэтапное подключение абонентов.
Ранее в Белгороде ряд улиц остался без освещения из-за проведения работ, связанных с восстановлением энергоснабжения.