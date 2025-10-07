Немецкий город накрыло желтое облако из-за аварии на заводе

Город Ашаффенбург накрыло желтое облако после пожара, который произошел на гальваническом заводе. Об этом пишет Bild.

Ашаффенбург — университетский город районного значения в Баварии, на юге Германии. Важный логистический узел, в нем находятся как промышленные площадки, так и фирмы по развитию высоких технологий, а также оказанию сервисных и консалтинговых услуг.

По данным газеты, после падения металлической детали в ванну с кислотой произошла химическая реакция, затем последовало возгорание. Во время ЧП пострадал один из сотрудников промышленной площадки.

В ликвидации последствий инцидента участвуют порядка 150 специалистов экстренных служб.

Помимо пожарных машин, на месте происшествия находятся сотрудники со специализированным оборудованием для удаления опасных загрязняющих веществ. Представители пожарной охраны ожидают, что операция будет продолжительной.

Городские власти объявили чрезвычайный уровень опасности, призвали жителей оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы из-за газового облака, которое может быть токсичным.

Компания Schnar Oberflächentechnik, которой принадлежит завод площадью около 30 тыс. кв. м, работает в Майнашаффе с 1958 года, занимается проектированием систем для химической, гальванической и механической обработки поверхностей.

Напомним, что в марте 2016 года в Гамбурге вилочный погрузчик из-за ошибки оператора повредил резервуар с 1000 литрами серной кислоты. Из емкости вытекла почти половина опасного химиката.

В это же время с полки упала 1000-литровая бочка с азотной кислотой. В результате, два вещества вступили в реакцию и над городом поднялось ядовитое облако оранжевого цвета.

В мае 2024 года по Берлину распространилось токсичное облако на фоне пожара на выпускающем системы ПВО заводе.

В сентябре 2025 года авария произошла на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония — Анхальт. Инцидент случился при проведении технических работ.