Мужчина искалечил школьницу под одобрение толпы в автобусе

Житель Находки напал на 15-летнюю школьницу в автобусе, потому что та не уступила место пожилой женщине. Об этом сообщает ГУ МВД по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Личность мужчины устанавливается.

«Ввиду того, что процессуальный срок принятия решения по материалу истек, участковыми уполномоченными полиции вынесен промежуточный отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент вынесения решения не было готово заключение о степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней. Окончательное процессуальное решение будет принято после получения акта судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в МВД.

Инцидент попал на запись камеры очевидцев. На этих кадрах можно увидеть, что мужчина сначала сел школьнице на колени, а потом начал заламывать ей руки. При этом, окружающие пассажиры не стали вмешиваться, а одна из женщина начала одобрительно комментировать действия мужчины. В кадр также попало свободное кресло, расположенное сразу за местом школьницы.