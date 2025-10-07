23-летний москвич выжил, упав на 60-сантиметровую арматуру

Спасти пациента, которого насквозь проткнуло арматурой, удалось медикам НИИ Склифосовского. Бедняга «нанизался» на длинный прут, как кусок шашлыка!

Как стало известно «МК», 60-сантиметровый железный стержень вошел в корпус 23-летнего москвича, когда тот, оступившись, упал на арматуру. Хирурги Склифа были готовы к тяжелейшему клиническому случаю — надо было думать, как избежать сильной кровопотери при извлечении прута. Но все оказалось не так страшно, как выглядело: арматура незначительно повредила легкое и прошла через мягкие ткани в очень опасной зоне, где расположено сердце и переплетены крупные сосуды. Опытные врачи, много повидавшие на своем веку, были крайне удивлены: сложилось впечатление, что сосуды, кости и органы как будто «расступились» перед инородным предметом — он не задел жизненно важные органы.

В операционной работали сразу две хирургические бригады, чтобы не допустить кровотечения при удалении. В итоге все прошло без сучка и задоринки. Пациент уже выписан. Возможно, сыграл роль и его молодой возраст — парень легко перенес операцию.