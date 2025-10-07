Уральский турбинный завод опроверг информацию о возгорании

Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет. Информацию о пожаре во вторник, 7 октября, опровергли в пресс-службе завода.

— Возгорание в мебельном цеху на «Эльмаше». Уральский турбинный завод работает в штатном режиме, возгорания нет, — приводит информацию с предприятия ТАСС.

О пожаре вечером того же дня сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области. По словам представителей ведомства, предварительно, загорелась кровля складского здания на улице Фронтовых бригад. К тушению пламени привлечены 30 пожарных и 12 единиц специализированной техники.