Раскрыто, кто выстрелил в главу района Новосибирска во время охоты

В убийстве по неосторожности главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба обвиняют 47-летнего бизнесмена из Ордынского района. Мужчины не были знакомы. Об этом пишет НГС со ссылкой на источник.

По информации издания, с начала 2000-х годов мужчина занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, а с 2023 года руководит строительной компанией. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 1 октября во время охоты на косуль около села Шагалка пуля попала в подмышку Грибу. Присутствующие сначала предположили, что у мужчины случился инфаркт, и лишь позже было обнаружено огнестрельное ранение.

В региональном управлении СК сообщили, что, предварительно, подозреваемый, имевший необходимую лицензию, вместе со знакомыми охотился на диких животных. Он вечером, преследуя косуль, произвел выстрел из карабина, не убедившись в безопасности на линии огня. В результате пуля попала в одного из охотников.