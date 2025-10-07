Волонтера удивили странные нестыковки в исчезновении семьи под Красноярском

Семья Усольцевых, которая исчезла в Красноярском крае, оставила в автомобиле упаковку спичек без одного коробка, однако в ближайшей округе нет никаких следов костров. Об этом во вторник, 7 октября, заявила волонтер Ирина Якунина.

© Вечерняя Москва

По словам доброволицы, спасатели в ночное время уже пускали беспилотники с тепловизорами, однако ничего обнаружить так и не удалось. Она отметила, что тайга «достаточно гуманная», и там довольно много мест, где можно укрыться.

— Меня больше всего в этой истории смущает, что нет костров, что не было дыма, — передает слова Якуниной телеканал RT.

Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.

Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Волонтер поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Некоторые считают, что шансов найти живыми членов семьи почти не осталось — на месте поисков выпал снег, а ночью температура уже опускается до минус пяти градусов.