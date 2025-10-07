В Екатеринбурге произошел крупный пожар

В Екатеринбурге загорелся мебельный цех рядом с Уральским турбинным заводом. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября, на промплощадке по улице Фронтовых Бригад, 18, в микрорайоне Эльмаш.

«Вечером 7 октября в спасательные службы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки горит кровля складского здания по улице Фронтовых Бригад. Площадь пожара уточняется», — уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что возгорание тушат 12 единиц техники и 30 спасателей.

«На Эльмаше очень большой пожар. Горит Фронтовых бригад, 18. Там Уральский турбинный завод, мебельный склад и что-то еще», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе УТЗ заметили, что на площадке, где произошло возгорание, располагаются различные производства ряда компаний, к заводу они отношения не имеют.

УТЗ работает в штатном режиме, подчеркнули представители завода.