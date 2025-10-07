Отправлен под стражу руководитель склада с ядовитым алкоголем в Ленобласти

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя города, обвиняемого в распространении суррогатного алкоголя со склада в Ленинградской области. Тем временем число жертв массового отравления ядовитой "водкой" достигло 45 человек. Задержания причастных к трагедии лиц проведены не только в Ленобласти и Петербурге, но и в Москве.

Как сообщили 7 октября в прокуратуре Ленинградской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя о помещении в СИЗО на время следствия 44-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Обвиняемый являлся фактическим руководителем склада в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. На складе хранилась продукция, изъятая правоохранительными органами в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам.

По данным следствия, мужчина организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, распространение которой привело к гибели людей.

Как сообщили сегодня в следственном управлении СК России по Ленобласти, по уголовному делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, на территории города Москвы задержаны еще двое подозреваемых.

По версии следствия, они входили в число руководства и бенефициаров коммерческой компании, осуществлявшей хранение в Тосненском районе Ленобласти изъятой из оборота спиртосодержащей продукции. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу.

"В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек", - отметили в СУ СК России по Ленобласти.

Помимо прочего, для установления всех обстоятельств случившегося в настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Работа по установлению и задержанию всех причастных лиц продолжается.