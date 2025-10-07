Стало известно, когда в последний раз были в сети телефоны пропавшей в тайге семьи

Мобильный телефоны семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, в последний раз были в сети поздно вечером в день исчезновения — 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что телефоны пропавшей семьи были в сети 28 сентября в 22:30. Сигнал был зафиксирован в районе скал.

«Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер. Поиски продолжаются», — сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, последний раз Усольцевых видели в 12:00, когда они собрались идти в горы. Погода в тот день начала портиться около 16:00.

Напомним, что о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время турпохода стало известно 2 октября. Согласно данным полиции, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в поисках задействовано свыше 350 человек.