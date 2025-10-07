Дети в ужасе закричали: в цирке произошел несчастный случай

В мексиканском городе Тисаюке в штате Идальго произошло ЧП в цирке Magic Time, сообщает издание Mirror. С высоты больше 10 метров там сорвался акробат.

В публикации отмечается, что нога артиста запуталась в веревке, и он сорвался с трапеции и упал на землю. При этом, под артистом не оказалось страховочной сетки, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

В зале на представлении находились семьи с детьми, и люди в ужасе закричали. По словам очевидцев, акробат потерял равновесие, когда выполнял трюк вниз головой. Место происшествия оцепили полицейские, они проводят проверку. Выступления цирка также приостановили.