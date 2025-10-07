На Урале объявили в розыск двух сбежавших педофилов

Алапаевский горсуд объявил в федеральный розыск двух жителей Алапаевска (Свердловская область), обвиняемых в совершении насильственных действий против несовершеннолетней, рассказал Ura.ru адвокат пострадавшей стороны Сергей Самков.

По версии следствия, 24 января 2024-го горожане изнасиловали школьницу, зная ее возраст.

Юрист заметил, что Александр Шаньгин и Александр Быков, находившиеся под подпиской о невыезде по делу об изнасиловании 15-летней девочки, не явились в суд на оглашение приговора.

По его словам, мужчин обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Шаньгину назначили 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Быкову — 10 лет. Сейчас они объявлены в розыск.

Журналисты отметили, что преступники были многократно судимы за кражи. Так, Быков еще в 2015 году получил срок за угон машины и кражу вещей из нее, а Шаньгина в 2020 году отправили в колонию за хищение железнодорожных рельс.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области суд приговорил мужчину к 29 годам заключения по делу о расправе над девочкой-подростком 30 лет назад.