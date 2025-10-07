В Иванове бригада скорой помощи оказала помощь ребенку, который почувствовал себя плохо во время школьных занятий. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи.

Как уточнили в медицинском учреждении, инцидент произошел во время одного из вызовов, на который бригада № 10 выезжала в сентябре.

— На момент приезда ребенок находился в тяжелом, критическом состоянии. Сознание было угнетено до уровня комы, отсутствовало дыхание, отмечались крайне низкие показатели артериального давления и содержания кислорода в крови, — уточнили в службе.

Медики приняли решение провести интубацию трахеи, после чего подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких и начали лекарственную терапию. Вскоре ребенок попытался дышать самостоятельно. Его доставили в специализированный стационар, где передали врачам для дальнейшего лечения, говорится в материале.

