Два педофила сбежали от суда в российском регионе

Двое преступников, осужденных за изнасилование несовершеннолетней, сбежали перед оглашением приговора в Алапаевске Свердловской области. Александра Шаньгина и Александра Быкова объявили в федеральный розыск, пишет Ura.ru.

Оба фигуранта находились под подпиской о невыезде, но не явились в суд для получения приговора. Шаньгина заочно приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима, Быкова — к 10 годам.

Шаньгина и Быкова обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения осужденных.