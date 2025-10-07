Следователи исключили криминал в исчезновении семьи в Красноярском крае

Криминальные версии исчезновения в турпоходе семьи в Красноярском крае исключены, в приоритете — несчастный случай. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке СК России.

© РИА Новости

Там отметили, что в настоящее время отрабатываются различные версии произошедшего, но приоритетной является несчастный случай.

«Вероятно, из-за резкого изменения погодных условий в воскресенье с плюс 25 до нуля градусов опустился густой туман, осадки, в той местности выпал снег, они могли идти обратно, решили сократить маршрут и заблудились. Также рассматривается версия о том, что из-за непогоды они решили где-то укрыться, пошли искать место и заблудились», — сказал собеседник РИА Новости.

Также предполагается, что мужчине могло стать плохо, а женщина с ребенком заблудилась и не смогла самостоятельно выбраться. По еще одной версии семья могла заметить медведя и уйти в тайгу, после чего попытались спрятаться и заблудились. Кроме того следователи допускают, что они могли забраться на скальную возвышенность и травмироваться.

«Отработаны все криминальные версии, они не нашли своего подтверждения. Поисковые мероприятия продолжаются», — добавили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, что о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время турпохода стало известно 2 октября. Согласно данным полиции, семья отправилась в поход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в поисках задействовано свыше 350 человек.