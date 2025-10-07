В Москве учитель подралась с учеником и потеряла работу

В московской школе разгорелся скандал вокруг инцидента при участии 43-летней учительницы английского Елены Рогоновой. Женщину уволили и оштрафовали на 20 тысяч рублей за якобы избиение шестиклассника, который, по ее словам, сам ударил ее по голове. Педагог утверждает, что сама стала жертвой, и теперь через суд требует вернуть себе работу, сообщает MSK1.RU.

© Мослента

Рогонова проработала в школе Восточного округа Москвы более 20 лет. Конфликты с учениками и родителями начались еще в 2019 году. Родители жаловались, что педагог якобы придиралась к детям и занижала оценки. Школьная комиссия признала учителя нарушителем дисциплины и объявила выговор. Однако преподаватель подала в суд и выиграла дело. Тогда суд присудил ей компенсацию в 70 тысяч рублей.

Спустя несколько лет, осенью 2024 года, учительница вступила в конфликт с шестиклассником, занимавшимся каратэ. По словам Рогоновой, мальчик стоял в дверях класса и не пропускал других учеников. Когда она сделала ему замечание, тот якобы ударил ее «со всей силы каратиста». Педагог утверждает, что получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. После этого ей потребовался больничный.

«Обучающийся характеризуется в школе как склонный проявлять несдержанность и вспыльчивость, создавать опасные ситуации для себя и окружающих, не проявляющий сожаления. Состоит на внутришкольном учете в связи с неоднократным нарушением правил внутреннего распорядка», — отмечала педагог.

Однако мать школьника подала встречное заявление. Полиция не обнаружила оснований для уголовного дела, но саму Рогонову признали виновной в избиении. По данным суда, она ударила мальчика по голове свернутыми листами бумаги и поцарапала ему шею. После этого женщину уволили за «физическое насилие над учеником».

Источник издания, знакомый с материалами дела, рассказал, что на записи с камеры видно, что ни в каком проходе шестиклассник не стоял. Он бегал по коридору во время перемены. На кадрах запечатлено, как педагог хватает ребенка за одежду и пытается его удержать, а тот вырывается.

«Когда она его трепала, он пытался оттолкнуться. Потом она схватила его за шиворот и потащила вниз по лестнице», — сообщил собеседник издания.

Суд не нашел подтверждений словам Рогоновой о том, что школьник оскорблял ее и наносил удары. В итоге женщина проиграла обе судебные инстанции и, по словам источников, вряд ли сможет вернуться к преподаванию.

Отмечается, что редакции издания не удалось получить комментарии ни от самой учительницы, ни от адвоката семьи школьника.

Ранее сообщалось, что ученика одной из столичных школ жестоко избили из-за его внешнего вида. Подросток попал в реанимацию.