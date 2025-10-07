Мужчина застрелил судью прямо во время заседания в Албании

Во время заседания Апелляционного суда в Тиране, Албания, мужчина начал стрелять, в результате погиб судья Астрит Каладжа.

Об этом сообщает албанский телеканал Top Channel со ссылкой на местных правоохранителей.

— В помещении Апелляционного суда общей юрисдикции г. Тирана в ходе судебного процесса гражданин Элвис Шкамби 30 лет (участник процесса) выстрелил из огнестрельного оружия в судью, гражданина АК, и граждан РК 65 лет и ЭК 45 лет (другую сторону процесса), — говорится в заявлении полиции.

По информации источника, судья получил ранения в грудную клетку и скончался на месте. Два других человека получили ранения в конечности.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого по фамилии Шкамби и изъяли у него оружие, говорится в материале.

