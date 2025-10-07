Школьница отдала 1,2 млн рублей со счета матери мошенникам, запугавшим ее детдомом

В Якутии 13-летняя девочка отдала мошенникам почти 1,2 млн рублей со счета своей матери, испугавшись уголовного дела и детдома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Все началось с того, что школьнице позвонил неизвестный, представившийся якобы работником школы. Под предлогом обновления данных электронного дневника он выманил у ребенка одноразовый код подтверждения. Затем с девочкой связался другой мошенник, назвавшийся специалистом портала «Госуслуг», который сообщил о несанкционированном доступе к личным кабинетам ее родителей. Третий злоумышленник, представившись сотрудником районного управления образования, подтвердил эту информацию. Он пригрозил уголовной ответственностью для ее родителей по статье о госизмене и помещением девочки в детский дом, а затем потребовал выполнить его указания.

Испуганная школьница тайно взяла смартфон матери и по инструкциям преступников оформила на ее имя кредит на сумму почти в 1,2 млн рублей через мобильное приложение банка. Полученные средства она сняла через банкомат и отправила на неизвестные счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.