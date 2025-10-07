Россияне описали последствия наводнения на курорте Болгарии

На прошлой неделе мощное наводнение накрыло болгарское побережье. В результате подтоплений пострадал курорт Елените: там разрушены жилые комплексы, машины унесло в море, многие жители остались без документов и жилья. Официально сообщается о четырёх погибших - трое граждан Болгарии и одна россиянка. Есть раненые в больницах.Мы поговорили с очевидцами.

- Елените выглядит ужасно. Часть районов всё ещё в воде, пройти можно только в сапогах. Первые этажи некоторых комплексов смыло потоком. Люди буквально выплывали из грязи, - рассказывает местная жительница Екатерина.

Русскоязычная жительница Германии, чья квартира в Елените сильно пострадала ведет блог в соцсетях и описывает ситуацию с документами и помощью: «Пришла в полицию, чтобы у меня официально приняли заявление о повреждениях и разрушенном доме. Внутрь не пустили, сказали приходить с переводчиком. Вот только где его найти, не знают. Когда в мою квартиру зашла вода, мне пришлось подныривать, чтобы выплыть. Я наглоталась грязной воды, заболела. Сообщила об этом в полицию. И в ответ: обратитесь в больницу, она платная. Адреса не дают. Я осталась без документов и жилья, акт разрушения оформить негде. Прошло несколько дней, ни службы спасения, ни власти не звонили, медпомощь никто не предложил. Видимо, спасение утопающих дело рук самих утопающих».

Другая собственница апартаментов описывает последствия в домах: «Всё в грязи, мебель на выброс, двери выбило. Роемся в иле, ищем деньги и документы. Разгребаем грязь в комнатах лопатами. Большинство всё делают сами – в перчатках и сапогах. В пострадавших домах жили в основном русские и украинцы. Первых этажей, считайте, не осталось, проходы завалены. Подлежит ли всё восстановлению – вопрос. Страховок у многих не было. А еще общая беда всех объединила. Люди принесли вещи, готовят обеды для тех, кто лишился всего. Сейчас в городе работают техника. Полицейские просят долго в домах не оставаться: зона опасная, ил не ушёл, полы могут провалится».

Жительница соседнего города Святой Влас добавляет: «У моей подруги полностью разрушены апартаменты. Если первый этаж в доме смыло, второй тоже долго не простоит. А восстанавливать постройки никто не торопиться. После потопа появились мародёры. Ходили по квартирам и по берегу моря, куда вынесло вещи.

Полиция задержала мужчину с сумкой и 4500 евро. В море плавали машины. Пострадавших сначала поселили в центре для украинских беженцев и в гостинице, дали два дня. Потом сказали искать жильё самим. А где его искать, если денег не осталось?».

В чатах народ пишет: россиянам, чьи дома пострадали, посольство Болгарии готово помочь с оформлением виз.

– Мы в растерянности, не понимаем, что делать, – жалуется россиянка, у которой в Елените апартаменты. – Надо вылетать в Болгарию, чтобы хотя бы двери и окна сделать, все ведь вынесло. В таком виде ведь не оставишь квартиру, впереди зима. Кто нам возместит ущерб, непонятно. Боюсь, что придется смириться с потерей недвижимости.

В пятницу, в день стихии на болгарском побережье, пропала 58-летняя россиянка Елена Павлушина. Ночью район прочёсывали спецтехникой, но безрезультатно. На следующий день муж прилетел из Санкт-Петербурга и нашёл её тело в квартире.

По словам подруги, утром Елена отвезла детей в школу и чувствовала себя нехорошо, у нее болела нога, поднялось давление. Когда поток ворвался в поселок, вода стремительно заполнила квартиры. «Из такого потока мог выбраться только человек с отличной физподготовкой. Вода хлынула, поднялась до потолка, всё поплыло, несколько раз пришлось нырять», – вспоминала женщина.

Соседи Елены писали в чатах, что Павлушина была заботливой женой и матерью, наслаждалась материнством, дома всегда были порядок и уют. У неё осталось трое детей: взрослая дочь живёт в Италии и 10-летние близнецы в Болгарии.

Родные сейчас собирают документы и свидетельства, ищут переводчика для судмедэксперта.

По сообщению министра социальной политики Болгарии, пострадавшим от наводнения будет выплачена компенсация 7414 левов (370 тысяч рублей). Не более 1914 левов (96 тысяч рублей) будет выплачено в качестве единовременной помощи.

Обсуждается дополнительная помощь в размере 3000 левов (150 тысяч рублей), а также 2500 (125 тысяч рублей) левов на восстановление утраченного имущества. Будет обсуждаться единовременная помощь наследникам четырёх погибших, сумма которой составит около 15000 левов (750 тысяч рублей).