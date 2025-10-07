Суд отклонил иск россиянки Бурнашкиной, оставившей свою дочь в туалете в Турции

Суд первой инстанции отклонил ходатайство оставившей своего ребенка в аэропорту Антальи гражданки России Екатерины Бурнашкиной к органам опеки. Она подавала иск, в котором указывала на их бездействие.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщила юрист Елена Спиряева.

— По искам к опеке у нас отказ в первой инстанции. Это было предсказуемо, так как местный суд будет принимать сторону опеки, — передает слова юриста РИА Новости.

Спиряева также отметила, что сторона защиты будет обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Екатерина Бурнашкина совместно со своей матерью подала иски к органам опеки, оспаривая их бездействие в вопросе о попытке вернуть женщине ее дочь. По словам стороны защиты, в органах избегали личных встреч. Однако на тот момент у Бурнашкиной не было ограничений, которые могли бы мешать ей видеться с ребенком.

Позднее Павлово-Посадский суд Московской области лишил женщину родительских прав. Однако биологическая мать намерена обжаловать это решение.

Инцидент произошел 13 октября 2024 года. Бурнашкина родила ребенка в туалете для людей с ограниченными возможностями в авиагавани и оставила его в помещении. Младенца, который провел в одиночестве более десяти минут, обнаружили уборщики. Позднее мать ребенка заявила, что не знала о беременности из-за лишнего веса.