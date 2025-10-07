Экс-супруг владелицы Wildberries Бакальчук подал в суд новый иск к бывшей жене

Владислав Бакальчук, бывший муж владелицы Wildberries Татьяны Ким, обратился в суд с иском на экс-супругу. Его обращение связано с определением порядка общения с детьми.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск Бакальчука В.С. к Ким Т. В. об определении порядка общения с детьми, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

На текущее время суд не принял решение о принятии ходатайства в производство. Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись в 10 феврале этого года. По решению суда детей оставили с матерью.

В начале июля этого года компания «ВБ Девелопмент», принадлежащая Бакальчуку, подала иск к Wildberries почти на 10 миллиардов рублей. В сентябре 2024-го бывший муж Татьяны Ким и еще несколько мужчин устроили перестрелку у офиса компании. После этого Бакальчук подал иск на сумму, превышающую 350 миллиардов рублей к экс-супруге, компании Wildberries и РВБ.