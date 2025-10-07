Стало известно, кого заметили в районе пропажи семьи Усольцевых

В Красноярском крае в районе, где в конце сентября пропала в тайге семья Усольцевых, заметили волчью стаю и двух медведей.

Об этом рассказала участвующая в поисках волонтер Ирина, пишет RT.

При этом версию, что семью могли загрызть хищники, собеседница издания назвала маловероятной.

По ее словам, в таком случае могли бы быть обнаружены останки людей, какие-то вещи, а более мелкие животные все это растаскивали бы.

Волонтер также отметила, что у пропавшей семьи могли быть с собой спички, но поисковики не видели костров с воздуха.

По мнению девушки, если Усольцевы не жгли костры в первую же ночь, то есть опасность, что они замерзли от переохлаждения.

Также она не исключила, что могли возникнуть проблемы со здоровьем у кого-то из супругов.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что в последний раз телефоны пропавшей 28 сентября в Красноярском крае семьи Усольцевых были в сети в день исчезновения поздно вечером. Сигнал был зафиксирован в районе скал в Партизанском районе региона. С тех пор о судьбе загадочно пропавшей семьи ничего не известно.

При этом частный детектив Максим Заболотный допустил, что криминал вполне может быть замешан в исчезновении семьи Усольцевых.