WDR: на западе ФРГ неизвестные напали на новоизбранного мэра города

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Новоизбранный бургомистр (мэр) немецкого города Хердекке Ирис Штальцер из Социал-демократической партии Германии подверглась нападению и получила ножевые ранения. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

Состояние Штальцер оценивается как критическое, за ее жизнь сейчас борются врачи. Раненую женщину обнаружил в квартире сын. Политик успела рассказать ему, что на нее напали на улице несколько мужчин. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Штальцер была избрана бургомистром Хердекке 28 сентября.