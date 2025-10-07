Стекло кабины самолета Ан-24 разрушилось во время полета

Боковое стекло кабины экипажа разрушилось в самолете Ан-24 во время рейса Светлогорск – Красноярск, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Во время инцидента на борту находилось 37 пассажиров и 5 членов экипажа авиакомпании "КрасАвиа". Отмечается, что самолету удалось благополучно совершить посадку.

В ведомстве добавили, что красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

