«Пожертвование» за перевод: как аферисты «продают» места в детские сады

Для многих родителей устройство ребенка 2-3 лет в детский сад становится проблемой. Заявления подаются через «Госуслуги», но ожидание места может занять до года. Распределение мест начинается с июля и продолжается до 1 сентября. Однако, часто дети попадают не в желаемый сад, что вызывает рост мошенничества, передает kp.ru.

Мошенники предлагают помощь в переводе ребенка в нужный сад за плату, связывая родителей с «заведующей». Для этого просят предоставить данные ребенка и отправляют реквизиты для оплаты.

Жертвами становятся доверчивые родители, не знающие всех нюансов. Мошенники находят контакты через родительские чаты или соцсети, иногда используя взломанные базы данных. Адвокат Александр Карабанов предупреждает, что такие действия могут привести к уголовной ответственности по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

Департамент информационных технологий Москвы напоминает, что настоящие сотрудники не запрашивают личные данные и коды из СМС. Мошенники также звонят детям от имени школы, выманивая коды для доступа к аккаунтам или порталам. Иногда они предлагают ответы по ЕГЭ, которые не имеют отношения к реальным заданиям, говорится в материале.

