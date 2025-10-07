Российский город остался без света

Днем во вторник, 7 октября, город Мелитополь в Запорожской области был обесточен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, электричество пропало во всех районах города, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях. Также выключились светофоры на дорогах.

Шестого октября сообщалось об артиллерийских обстрелах ВСУ Запорожской атомной электростанции и прилегающего города Энергодар. Седьмого октября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила ТАСС, что ВСУ наносят удары по пожарной части, чтобы усугубить последствия своих атак, - не дать специалистам оперативно отреагировать в случае пожаров.

С 23 сентября ЗАЭС находится на резервном энергоснабжении от дизель-генераторов из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения в результате обстрелов, подчеркивает ТАСС.

Летом 2024 года в Росатоме сообщили, что украинские дроны серьезно повредили устройство для охлаждения воды Запорожской АЭС. Яшина сообщала, что радиационный фон после атак остался в норме. Загоревшийся из-за удара ВСУ объект не участвовал в работе станции.

В то же время Яшина отметила, что гарантией безопасности ЗАЭС может быть только полное прекращение атак. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что «безрассудные атаки» в районе ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск аварии.