Шлосбергу* смягчили меру пресечения

Псковский городской суд принял решение отпустить заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* (включен Минюстом в перечень иноагентов) из-под домашнего ареста. Новой мерой пресечения стал запрет определенных действий.

Шлосберг* является фигурантом дела о дискредитации ВС РФ, он был отправлен под домашний арест 11 июня 2025 года. Ему было запрещено покидать жилище, использовать средства связи и интернет.

Заседание проводилось в открытом режиме.

*Внесен Минюстом в перечень иноагентов.