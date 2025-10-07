Шлосбергу* смягчили меру пресечения
Псковский городской суд принял решение отпустить заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга* (включен Минюстом в перечень иноагентов) из-под домашнего ареста. Новой мерой пресечения стал запрет определенных действий.
Шлосберг* является фигурантом дела о дискредитации ВС РФ, он был отправлен под домашний арест 11 июня 2025 года. Ему было запрещено покидать жилище, использовать средства связи и интернет.
Заседание проводилось в открытом режиме.
*Внесен Минюстом в перечень иноагентов.