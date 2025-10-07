В российском регионе машина подорвалась на взрывном устройстве

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях украинских атак на регион.

По словам Гладкова, автомобиль подорвался на взрывном устройстве на участке дороги Муром — Середа Шебекинского округа, в результате инцидента пострадал водитель, который самостоятельно обратился в горбольницу. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму. Автомобиль также получил повреждения.

Также украинский FPV-дрон атаковал грузовик около села Мощеное Грайворонского округа, в результате происшествия пострадали три человека.

ВСУ пытались ударить по российской АЭС боевым дроном

У женщины диагностировали множественные осколочные ранения конечностей и лица, у мужчины – множественные осколочные ранения бедра, руки и головы, а у третьего пострадавшего мужчины – баротравму. Пострадавших доставили в больницу.