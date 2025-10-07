У самолета, удачно приземлившегося в Москве, могли быть неисправны тормоза

У самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в столицу, могли быть неисправны тормоза. Тем не менее борт успешно приземлился в аэропорту Внуково.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в авиационных службах.

— Командир самолета, выполнявшего рейс из Пулково во Внуково, доложил о возможной неисправности тормозов после посадки, которая прошла штатно, — передает слова источника из авиационных служб ТАСС.

Специалисты проведут проверку технического состояния судна. На данный момент борт не принимает участия в полетах и находится на стоянке.

В апреле этого года самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» кружил над аэропортом Внуково и готовился к аварийной посадке. Причиной этому послужили неполадки с шасси. Однако их удалось устранить и борт успешно совершил посадку в авиагавани.